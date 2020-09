Temporale, Roma va in tilt

Le due ore di pioggia di ieri sera hanno mandato in tilt ieri sera la città eterna. Identico a mille altre volte lo scenario: strade allagate, alberi e rami caduti, black out e acqua in alcune stazioni metro e trasporti dimezzati.

Dalle 19.30 e per le successive due ore i bollettini di infoatac e luceverde hanno segnato la debacle della città eterna. Super lavoro per i vigili per tutta la notte impegnati in chiusure di strade per allagamenti o alberi caduti. Nella notte interventi per allagamenti in via Battistini, nel tratto da via Bonifazi a Via Cardinale Massimi, in via Portuense, da Piazzale della Radio a Via Quirino Majorana. Allagato e chiuso tutta la notte il sottopasso di via Cilicia, riaperto all’alba.

Decine di interventi in poco più di un’ora da parte della pattuglie della Polizia Locale a causa della forte pioggia che si è abbattuta sulla Capitale. Ieri sera vigili impegnati in via della Storta, Ponte Salario, via dei Campi Flegrei, Via Cornelia. Ed inoltre in Centro Storico con allagamenti in via delle Terme di Caracalla, Porta Capena, Porta Latina. Ed ancora via Salaria, via di Villa Troili fra Aurelia e Pisana, via di Donna Olimpia piazzale Ostiense.

Cadute di rami hanno interessato via Grotte di Gregna, via Palmiro Togliatti all’altezza di Ponte Mammolo e via Flaminia all’altezza del GRA, via Sette Chiese, via Pincherle, via Portuense. Decine gli incidenti stradali causati dalla scarsa visibilità e dagli allagamenti. Nessuno dei quali da quanto si apprende con feriti gravi.