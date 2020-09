Conca d’oro, sfiorata la tragedia in una scuola materna

Lunedì mattina di paura per i bambini della scuola di via Valle Scrivia, nel quartiere Valli del Municipio III. Erano da poco iniziate le attività didattiche quando una vetrata ha ceduto colpendo una maestra della scuola dell’infanzia statale. La donna è stata trasportata in ambulanza all’ospedale Pertini in codice giallo: per lei ferita in testa e trauma cranico.

A venire giù all’improvviso uno dei vetri posto all’ingresso della scuola. “Fortunatamente – commenta uno dei presenti – nessun bambino è stato colpito”. Ma lo spavento è stato grande per tutti: il tonfo e il vetro in frantumi, la maestra della materna ferita e trasportata in ospedale.