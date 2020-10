Covid, la Asl Roma 3 avvia un progetto pilota

Su oltre 11mila tamponi ieri nel Lazio si sono registrati 248 casi e di questi 105 a Roma, cinque i decessi e 34 i guariti. Oggi, nel frattempo, iniziano le attività del progetto pilota dei test antigenici con prelievo salivare nelle scuole in collaborazione con l’istituto Spallanzani e l’A.O San Camillo.

Questa mattina a Fiumicino due materne hanno cominciato le attività del progetto pilota della Regione dei test antigenici con prelievo salivare nelle scuole in collaborazione con l’istituto Spallanzani e l’azienda ospedaliera San Camillo.

La Asl Roma 3 ha avviato le attività di testing in contemporanea ai bimbi presso Lo scarabocchio di via del Serbatoio, dove hanno aderito, a quanto si è appreso, le famiglie di 85 bimbi (su 150) e L’isola dei tesori (40 adesioni) in via Coni Zugna. Sono presenti il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, e il Commissario straordinario della Asl rm3, Giuseppe Quintavalle.