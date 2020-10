Pigneto, litigano per un affitto non pagato e viene spinto giù dalla finestra

Lotta ancora tra la vita e la morte un 52enne cittadino del Bangladesh scaraventato giù dalla finestra nel corso di una lite avvenuta alla Marranella nella tarda serata del 4 ottobre.

La vittima, che verosimilmente si è salvata solo perché, nel cadere, ha impattato dapprima sulla tenda dell’appartamento al piano inferiore e, successivamente, ha terminato la corsa sul parabrezza dell’autovettura parcheggiata lungo la strada, è stata trasportata in codice rosso al Policlinico Tor Vergata, dove è tuttora ricoverata in prognosi riservata a causa di un’emorragia cerebrale e politraumi da caduta. Durante una lite, degenerata in aggressione per futili motivi, ha spinto un coinquilino connazionale giù dalla finestra di un appartamento di via Ludovico Pavoni, nel quartiere della Marranella. Il fatto è avvenuto nella tarda serata del 4 ottobre scorso. I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Casilina e della Stazione Roma Torpignattara, intervenuti a seguito di una segnalazione giunta al “112”, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, sono riusciti a ricostruire la dinamica della vicenda: la lite sarebbe scoppiata tra due cittadini del Bangladesh di 44 e 52 anni, che condividono un appartamento, insieme ad altri connazionali, ubicato al terzo piano di uno stabile condominiale di via Ludovico Pavoni. Il motivo del contendere potrebbe essere riconducibile al pagamento della quota del canone di affitto.