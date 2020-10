Amazon sbarca a Fiumicino: in arrivo duemila posti di lavoro

Amazon sbarca a Fiumicino. Il colosso dell’e-commerce di Jeff Bezos, infatti, aprirà a breve un nuovo centro logistico in città, portando con sé molte novità per i residenti e non solo.

Il centro di smistamento di Fiumicino sorgerà tra l’autostrada Roma-Civitavecchia e l’aeroporto. Si tratta di una località strategica per la sua vicinanza all’arteria stradale e, soprattutto, al Leonardo da Vinci. L’aeroporto, infatti, ha un magazzino merci, il Cargo City, che opererà in stretta collaborazione con l’hub di Amazon. Al da Vinci, per esempio, transitano dal giugno scorso gli aerei ASL Airlines, che lavorano per il colosso di Seattle.

Inoltre, è prevista la realizzazione di uno svincolo ad hoc sulla A12 Roma-Civitavecchia, il raddoppio di via Corona Boreale e il collegamento con la viabilità aeroportuale di prossimità con il magazzino Cargo City. Il magazzino consisterà in una struttura di 80 mila metri quadrati: sarà una delle più grandi in Italia e inevitabilmente necessiterà di molti dipendenti.

Sono previsti 2mila posti di lavoro entro il 2022: tra le figure ricercate ci sono operatori di magazzino, addetti alla movimentazione delle merci, operatori di processo, ma anche figure manageriali e legate alle consegne nonché figure tecniche varie.

La Giunta del sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, ha approvato la delibera con cui è partito l’iter per l’apertura del centro logistico di Amazon. Un accordo era già stato firmato, e la votazione della delibera permette di avviare il percorso amministrativo per la realizzazione dell’opera.