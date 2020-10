Maltempo a Roma: strade allagate e alberi caduti in città

Pioggia a vento a Roma dalla notte del 14 ottobre e fin dalle prime ore di oggi, 15 ottobre. Tanti i disagi legati al maltempo in diverse zone della città.

Secondo quanto emerso, sono al momento 51 gli interventi dei vigili del fuoco in città, supportati dalle squadre della protezione civile e dalle pattuglie della polizia locale con oltre venti chiamate.

A Villa Gordiani un albero è caduto, dividendosi alla base del tronco e finendo contro un’auto in sosta in via Cittanova d’Istria. Nessuno è rimasto fortunatamente ferito. A Primavalle un albero è crollato, occupando la strada, in via Federico Borromeo.

Gli agenti, secondo quanto si apprende, stanno lavorando da ore per la messa in sicurezza delle aree maggiormente colpite da allagamenti, alberi o rami caduti, oltre che per rilevare i danni causati dalle forti piogge e per eseguire le attività connesse agli incidenti stradali avvenuti in queste ore.