Weekend a Roma: gli eventi di sabato 17 e domenica 18 ottobre

Fine settimana di metà ottobre. Il sole che riappare timido, dopo giornate di pioggia, temperature autunnali e tanti eventi – all’aperto e al chiuso – da vivere nella Capitale. Roma non si ferma, anzi, rilancia all’insegna della cultura, del cinema, delle bellezze regionali con appuntamenti da non perdere su tutto il territorio.

Weekend a Roma: cosa fare sabato 17 e domenica 18 ottobre

Primo weekend per la Festa del Cinema di Roma che torna, seppur con distanze e mascherine, all’Auditorium Parco della Musica e in altri luoghi della Capitale. E’ questo il weekend (anzi, uno dei weekend) delle Giornate Fai d’Autunno, per andare alla scoperta di luoghi meravigliosi della nostra regione. Spazio, inoltre, agli eventi enogastronomici, dalla pizza alla cioccolata, allo shopping vintage e artigianale, allo sport e alle escursioni sulla via Appia Antica.

Un fine settimana davvero ricco e variegato. Ecco gli eventi segnalati da RomaToday:

Festa del Cinema di Roma

Al via la 15esima edizione della Festa del Cinema di Roma, che proseguirà nella Capitale fino al 25 ottobre. Sabato e domenica sono le giornate dedicate al documentario “Mi chiamo Francesco Totti” e all’incontro ravvicinato con il pubblico. Tanti anche i film della Selezione Ufficiale e non solo: omaggi, restauri, riflessi, mostre e appuntamenti con Alice nella Città.

Giornate FAI d’Autunno 2020

Torna l’appuntamento con Le Giornate FAI d’Autunno. Ben due weekend nel mese di ottobre in cui poter riscoprire e innamorarsi della bellezza dell’Italia. L’appuntamento con l’Italia più bella, infatti, nell’autunno 2020 si fa in 4! Per permettere a tutti di visitare in sicurezza 700 luoghi straordinari del nostro Paese, le Giornate FAI d’Autunno raddoppiano su due weekend: 17 e 18 e 24 e 25 ottobre. Un’occasione, anzi 4, per tornare a scoprire luoghi ancora poco conosciuti di Roma e del Lazio.

Tennis & Friends al Foro Italico

Nel weekend si svolgerà la 10a edizione di Tennis & Friends – Salute e Sport, uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito della prevenzione in Italia che torna, per una edizione speciale. L’evento, sabato 17 e domenica 18 ottobre, sarà ospitato al Foro Italico di Roma ma tutto il pubblico potrà seguirlo comodamente in live streaming dal sito www.tennisandfriends.it e dalla pagina Facebook dell’evento.

Festa del Cioccolato a Villa Borghese

Nel cuore verde della città eterna ritorna per la seconda volta la Festa del Cioccolato Artigianale, per gli appassionati della buona e soprattutto golosa alimentazione. Il cioccolato artigianale, sabato 17 e domenica 18 ottobre, sarà protagonista assoluto e inebrierà la villa romana e tutti i visitatori.

Pizze d’Italia in festa da Eataly

Fino a domenica 18 ottobre la pizza è protagonista in una grande festa da Eataly. Tante declinazioni di questo piatto così amato, tutte da esplorare, da quella alla pala, alla pizza al padellino, dalla focaccia genovese fino a quella barese, dalla farinata alla focaccia al formaggio. Alla scoperta delle tradizioni e delle novità del mondo pizza, da nord a sud.

Appia Day 2020

Il 18 ottobre, seconda domenica di Appia Day, il festival diffuso della Regina Viarum.Una manifestazione riservata esclusivamente a pedoni e pedali, con monumenti aperti gratuitamente, visite guidate per accompagnare i visitatori alla scoperta delle storie millenarie del più suggestivo museo a cielo aperto del mondo. E poi trekking, archeotour in bici, conferenze, mostre, walkabout, street food, musica, attività per bambini.

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi a Testaccio e Conca d’Oro

Torna a Roma lo spettacolo delle famose “boutique a cielo aperto” de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi. Il mercato con il meglio del Made in Italy artigianale, come pelletteria (borse e scarpe) di esclusiva fattura artigianale, la migliore produzione di cachemire, nuove collezioni moda, tessuti di arte fiorentina e tanta qualità garantita dal Consorzio al prezzo migliore aspetta il suo affezionato pubblico con due appuntamenti speciali nella Capitale nel weekend del 17 e 18 ottobre.

“The Giant is back”, il più grande saxofono del mondo al Museo sel Sax

Il sub-contrabasso J’Elle Stainer, il più grande saxofono del mondo vincitore del Guinness World Records, torna al Museo del Saxofono di Fiumicino per un evento eccezionale. Sabato 17 ottobre, alle ore 21 è infatti in programma “The giant is back!”, un concerto che è anche una ghiotta occasione per ammirare ed ascoltare dal vivo uno strumento che, con i suoi 3 metri di altezza per oltre 30kg di peso, può definirsi come il brontosauro dei saxofoni.

Vintage Market Roma Anniversary

Il Vintage Market Roma festeggia il suo dodicesimo anniversario con un grande evento in una delle location più affascinanti della città, l’ex deposito dell’Atac a Piazza Ragusa. Un grande spazio al coperto con più di 6000 mq che è già stato sfondo del mercato di Natale di due anni fa. L’evento vedrà coinvolti circa 100 makers e espositori di vintage ma anche stand di vinili, libri, una sezione intera dedicata al mondo dell’illustrazione, stilisti e complementi d’arredo, accessori e abbigliamento handmade e molto altro