Formello, uccide il capo con un colpo di pistola

Si trova ancora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Sant’Andrea di Roma il 47enne iraniano che martedì pomeriggio ha tentato il suicidio dopo essere entrato in un ufficio in via Santa Cornelia, a Formello, ed aver ucciso con una pistola il suo datore di lavoro, Said Ansary Firouz, un 68enne nato negli Stati Uniti ma di origini iraniane. L’uomo è sorvegliato dai carabinieri.

Proseguono le indagini dei militari dell’Arma sul movente che avrebbe indotto il 47enne ad uccidere il titolare e rivolgere poi la pistola contro di sè e fare fuoco. Con il passare delle ore sembrerebbero emergere dettagli di conferma che pongono alla base del gesto motivi lavorativi e questioni di denaro irrisolte.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Formello, i colleghi della compagnia Roma Cassia e il nucleo investigativo del gruppo di Ostia per i rilievi.