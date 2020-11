Disabilità, Di Staso: “Nessun lavoro per il mostruoso sovrappasso di Ostia Antica”

“Siamo giunti alla fine del 2020, anno decisamente da dimenticare. Sono arrivato per la prima volta ad Ostia Antica, con la Roma-Lido nel 2005 epotetti osservare quel mostro indecente chiamato ‘sovrappasso pedonale’assolutamente non fruibile ai portatori di handicap, agli anziani, e a chi soffre di seri problemi di deambulazione”. Cosi dichiara in una nota Gaetano Di Staso, Presidente di Ecoitaliasolidale X Municipio.

“Oggi, vicinissimi al 2021, quindici anni dopo – prosegue Di Staso -, nulla è cambiato, e come sempre, in questa nostra Italia, ci sono alcune priorità sociali che non trovano nessuna soluzione. Inutili le manifestazioni, le denunce, i dibattiti consiliari nelle varie amministrazioni che nel tempo si sono succedute. A volte mi chiedo ‘ma qual è il problema per cui non si riesce a risolvere questa incresciosa situazione?’. Non sono un politico, e non ci tengo assolutamente ad esserlo, quindi chiedo a chi ne fa un vanto di risolvere questa vergogna sociale”.