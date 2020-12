Maltempo: temporali e forte vento in tutta la Regione per le prossime 24-36 ore

Allerta gialla su tutte le zone esclusa quella dell’Appennino di Rieti

La Protezione Civile del Lazio ha comunicato un avviso di maltempo sulla nostra Regione per le prossime 24-36 ore. Particolare attenzione ai venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, con raffiche fino a burrasca forte. Forti mareggiate lungo le coste esposte. Inoltre, dal pomeriggio-sera di sabato 5 dicembre 2020, e per le successive 18-24 ore si prevedono precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali su tutte le zone di allerta del Lazio; allerta gialla per criticità idraulica su tutte le zone di allerta del Lazio esclusa quella dell’Appennino di Rieti; allerta gialla per vento su tutte le zone di allerta del Lazio. La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l’allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza.