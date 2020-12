Coronavirus – Dal San Camillo il servizio tamponi per disabili

Prende il via il servizio per i tamponi COVID grazie al ‘Progetto Tobia. Dalle ore 14 alle ore 19 del lunedì, mercoledì e venerdì sarà possibile previa prenotazione presso il Padiglione Malpighi dell’Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini fare il test per Covid-19 (antigenico e molecolare, con ricetta medica dematerializzata). Il progetto TOBIA offre a persone con disabilità intellettiva o relazionale l’opportunità di accedere alle procedure diagnostiche utili e necessarie a prevenire e curare patologie non direttamente legate alla malattia principale da cui sono affetti. “Un segnale di attenzione importante rivolto ai pazienti con disabilità intellettiva grave “non collaboranti” o “difficili” per i quali anche un esame semplice come un tampone COVID può rappresentare una grande difficoltà” ha commentato l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Il Progetto TOBIA (Team Operativo Bisogni Individuali Assistenziali) avviato su impulso della Direzione strategica, garantisce la presa in carico di pazienti difficili per i quali i bisogni clinici – assistenziali devono essere affrontati congiuntamente a quelli organizzativi attraverso percorsi diagnostici appropriati e di prevenzione che prevedano l’intervento congiunto di diverse specialità e figure professionali.

“Il Progetto Tobia – dichiara il Direttore generale Fabrizio d’Alba – rappresenta un “piccolo progetto” che qualifica il San Camillo come un grande ospedale aperto ed accogliente per tutti i pazienti. Un luogo dove – come avviene per il progetto Tobia – le professionalità e l’organizzazione interna sono modulate sui bisogni di “pazienti fragili” garantendo loro accesso alle prestazioni sanitarie e alle loro famiglie la certezza di una presa in carico. concreta”.

Il progetto Tobia prevede il progressivo coinvolgimento di associazioni di settore e del volontariato, fondamentali per l’accompagnamento dei pazienti. La segnalazione dei casi al servizio avviene attraverso un “call center” che si occuperà anche delle prenotazioni per i tamponi che risponde ai numeri telefonici dedicati 06/58706099 – 346/2337741. L’utente può inviare un messaggio WhatsApp (scritto o vocale) cui il team risponde entro le 24 ore successive. Gli operatori del team Tobia si occupano di costruire il percorso di cura personalizzato coinvolgendo i diversi servizi e operatori, e comunicando al paziente o ai famigliari le tappe delle prestazioni e chi sarà il care giver che si prenderà cura di loro, sarà poi cura dello stesso team acquisire i referti degli esami eseguiti e trasmetterli all’utente.