Al San Marco il menu della Vigilia è a portar via

Sarà sicuramente un Natale diverso da trascorrere tra mille interrogativi e incertezze, ma è pur sempre Natale. Ed ecco allora che anche in questa occasione il Ristorante Pizzeria San Marco di Roma Prati (Via Tacito 29), continua a non perdere l’ottimismo e il desiderio di offrire un servizio a tutti i suoi clienti.

Ecco allora per la Vigilia di Natale un menu speciale rigorosamente a portar via. Tra le gli antipasti è possibile scegliere Insalata di mare, alici marinate, salmone marinato all’arancia. Oppure tra i primi i ravioli di spigola in timballo, e tra i secondi astice alla catalana e rombo alla siciliana.

Per prenotare e personalizzare il menu della vigilia, basta andare in Via Tacito 29 oppure telefonare allo 06 3235398 – 06 3235596, con almeno un giorno di preavviso.

Si consegna a pranzo entro le ore 13 e a cena entro le ore 18

