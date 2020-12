Operazione dei Nas contro il traffico internazionale di sostanze dopanti

Dalle prime ore di questa mattina, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Roma che ha diretto le indagini, i militari del Reparto Operativo del Comando Carabinieri per la tutela della Salute stanno dando esecuzione, con la collaborazione dei Nas e dei reparti territorialmente competenti, all’ordinanza di applicazione di 11 misure cautelari personale emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma nei confronti di un’associazione per delinquere, di natura transnazionale, finalizzata al traffico e alla commercializzazione sul territorio nazionale di sostanze dopanti e anabolizzanti, anche a effetto stupefacente, operante tra Malta e Roma. Sono, altresì, in corso numerose perquisizioni in varie località.