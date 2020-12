SPALLANZANI – Minacce a Claudia Alivernini, l’infermiera è costretta a togliersi dai social

Minacce e insulti alla prima vaccinata d’Italia. È quanto riporta oggi il Messaggero spiegando che l’infermiera dello Spallanzani Claudia Alivernini è stata oggetto di vere frasi insultanti e minacce (‘E ora vediamo quando muorì) sui profili istituzionali che davano la notizia della sua vaccinazione. L’infermiera aveva anche bloccato tutti i suoi profili social alla vigilia del V-day per tutelare al sua privacy. Inoltre, sempre secondo quanto riporta il Messaggero, sono stati creati due profili social falsi col suo nome e la sua immagine e per questo Alivernini starebbe valutando anche una denuncia alla polizia postale. Ventinove anni, laureata in Scienze Infermieristiche, Claudia Alivernini è stata in prima fila contro il Covid e fa parte delle Uscar del Lazio, le unità speciali che si occupano anche delle cure a domicilio e di tutti i fronti sul terreno, dai drive in per i tamponi alle zone rosse