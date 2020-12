Capodanno, sequestrati 120 chili di botti e 307 petardi

Durante i controlli per il periodo di Capodanno, gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Roma hanno sequestrato 120 chili di botti e 307 petardi.

A finire nei guai, è stato un 22enne residente nel quartiere di San Basilio, denunciato per “detenzione abusiva di materiale esplodente” e per aver messo in vendita “materiale esplodente scaduto di validità e non riclassificato”. La Polizia è arrivata al sequestro dopo un lavoro di monitoraggio dei maggiori social network e dei siti di vendita on line e dopo aver notato la presenza di vari annunci di vendita di artifici artigianali. L’indagine ha condotto all’autore degli annunci e in casa hanno trovato “88 ordigni artigianali cipolla con track non etichettati e con peso unitario di 160 grammi, 63 caramelle con miccia non etichettate e con peso unitario di 20 grammi, 6 petardi cobra con etichetta mancante di QEN categoria F4 e peso unitario di 40 grammi, 150 petardi black thunder con etichetta con solo nome commerciale e peso unitario di 40 grammi”, spiega la Questura.

La Procura della Repubblica di Roma ha disposto la distruzione dei botti sequestrati e il ragazzo è stato denunciato.