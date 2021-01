Maltempo a Roma: oltre 100 interventi in città e la neve circonda la Capitale

Ieri domenica 3 gennaio, il maltempo non ha dato tregua a Roma. Nella Capitale si sono verificati diversi allagamenti soprattutto nel quadrante nord dove il torrente Lello Maddaleno, in via Lello Maddaleno è esondato. Nella notte la strada di accesso alla via e il ponticello sono stati chiusi dalla polizia locale di Roma Capitale. Intorno alle ore 10.30 di ieri gli agenti del VI Gruppo Torri della Polizia Locale sono intervenuti in via Collatina, all’altezza di via Capranesi zona La Rustica, per l’allagamento della strada a causa del forte afflusso di acqua che fuoriusciva da un canale a margine della carreggiata.

Non è mancata poi la caduta di alberi a causa del vento. Ieri pomeriggio a Temini un albero è caduto adagiandosi sulla pensilina del bus creando molta paura tra presenti. Complice anche la scarsa affluenza del momento nessuno è rimasto ferito.

Il forte freddo ha portato i primi fiocchi ai Castelli romani dove si è registrata neve a Rocca Priora, Rocca di Papa, sui Monti Prenestini, a Case San Pietro e Capranica Prenestina. La coltre bianca ha ricoperto strade e diversi comuni della provincia di Roma con spazzaneve e spargisale in azione per ore.

A Rocca di Papa ha nevicato come non si vedeva da anni. Le comunicazioni stradali sono infatti diventate difficoltose con disagi a Velletri, Nemi, Rocca di Papa, Rocca Priora, Albano Laziale, Ariccia, Genzano, Grottaferrata.

E proprio a Rocca di Papa, dal pomeriggio di ieri, ha attivato il piano neve. “L’impegno e la professionalità costante dei volontari delle associazioni di Protezione Civile di Rocca di Papa e del personale di Polizia Locale sono motivo di orgoglio per la nostra Amministrazione ancora di più una certezza per la nostra città”, dichiara il Sindaco, Veronica Cimino.