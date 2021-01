Comunali 2021, il rinvio è sempre più concreto

Il coronavirus pesa sulle prossime elezioni comunali e sembra sempre più vicina l’ipotesi di un rinvio delle urne dalla primavera all’autunno. La decisione, oltre alla capitale, coinvolgerà anche 200 comuni di cui 20 capoluoghi di provincia.

Ad oggi non è facile pronosticare quale sarà la situazione sanitaria nel nostro Paese tra maggio e giugno e ancora non si può escludere per quel periodo di essere completamente fuori dal tunnel.

Un rinvio delle elezioni amministrative consentirebbe anche ai candidati sindaco di organizzare una campagna elettorale con un più ampio margine. Inoltre risolverebbe il problema dei ritardi specialmente nel centrosinistra per la scelta del candidato a guidare il Campidoglio. Nel Pd si è parlato di elezioni primarie a fine febbraio. Il tempo quindi per una campagna elettorale sarebbe di appena un paio di mesi. Posticipare le elezione permettere di prendere tempo e agire in sicurezza.