Esquilino, in fiamme un hotel

Questa mattina, poco prima delle 7 è scoppiato un incendio nell’Hotel Pavia in via Gaeta, a pochi metri dalla stazione Termini. L’incendio si è sviluppato su tre piani e, oltre agli arredi, è stata coinvolta dalle fiamme una parte del tetto, che è poi crollato rendendo difficile l’intervento dei Vigili del Fuoco. L’albergo, secondo quanto si apprende da fonti dell’Arma, era chiuso da tempo e questo ha fatto sì che al momento dello scoppio non fosse presente nessuno. Sul posto anche il 118, la polizia locale e i carabinieri della compagnia Roma Centro.