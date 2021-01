Montorio Romano, tragedia nella sera dell’Epifania: auto contro il muro del cimitero, morti due giovani

Tragedia stradale a Montorio Romano, comune della provincia romana, dove hanno perso la vita Dante Cappai ed Erik Vuka, due ragazzi di 23 e 25 anni. L’incidente stradale è avvenuto nella serata del 6 gennaio nella zona del cimitero. Per cause in via di accertamento, la Peugeot 206 condotta da Erik Vuka, è uscita fuori strada mentre percorreva in discesa via Roma. Invasa la corsia opposta, la vettura ha impattato violentemente contro il muro del cimitero e il colpo è stato mortale.

I soccorritori intervenuti sul posto hanno constatato il decesso del passeggero Dante Cappai, mentre Erik Vuka è stato trasportato in condizioni critiche all’ospedale Sant’Andrea, dove è deceduto poco dopo il suo arrivo.

Per capire la dinamica dell’incidente, che non ha coinvolto altri mezzi, è stata sequestrata la Peugeot 206.