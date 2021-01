Scuola, a Roma e nel Lazio slitta la riapertura degli istituti superiori slitta al 18 gennaio

L’ordinanza della Regione potrebbe arrivare oggi.

La tanto attesa riapertura delle scuole superiori, prevista per lunedì 11 gennaio, nel Lazio si farà attendere fino al 18 gennaio. Le proteste di ieri hanno avuto la meglio e la Regione Lazio, vista anche la curva dei contagi, ha scelto autonomamente dal governo centrale e ha fatto slittare in avanti il suono della campanella. Sembra che questa ordinanza verrà firmata oggi stesso dal presidente Nicola Zingaretti.

Nel frattempo, fino a lunedì 18 gennaio, le lezioni continueranno ad essere a distanza e prosegue la campagna “Scuolasicura “che offre gratuitamente a ragazzi dai 14 ai 18 anni senza prescrizione medica e al personale scolastico, munito di prescrizione, la possibilità di effettuare il tampone rapido. Anche le università, come prevede il Dpcm, proseguiranno con la didattica a distanza.