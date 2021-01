Scuola, Zingaretti: “Si torna in classe il 18 gennaio. Ora campagna di tamponi”

Il presidente della Regione Lazio interviene e chiarisce sul rientro in classe

Nel Lazio le scuole riapriranno lunedì 18 gennaio, con il 50% di didattica in presenza. A confermarlo è lo stesso presidente Nicola Zingaretti: “Noi lunedì riapriremo la scuola ma dobbiamo sapere che un margine di rischio di aumento dei contagi c’è, ed è molto serio”.

E aggiunge che come regione si sta spingendo per una campagna di tamponi prima della riapertura. Poi , per quanto riguarda il tema contagi continua: “A gennaio 2021, purtroppo, la curva è altissima. Il Covid che rischia di far tornare una situazione di chiusure totali che dovremmo evitare”.

Le parole del governatore della Regione Lazio arrivano all’indomani delle proteste degli studenti e dei docenti delle scuole secondarie romane, che giudicano il piano trasporti inadeguato e non pensano che l’entrata a turni sia una scelta azzeccata. Alle 8 infatti entrerà il 60% degli alunni e alle 10 il 40%. Questo scaglionamento costringerà chi entra alle 10 a uscire tardi nel pomeriggio, con conseguenze sull’organizzazione generale dello studio e dei compiti a casa. La richiesta è stata molto chiara, bisogna intervenire in tempo per poter garantire un rientro in sicurezza.