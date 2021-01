Setteville di Guidonia, notte da far west, tra spari e inseguimenti

Quella scorsa è stata una notte movimentata a Setteville di Guidonia. Ad accendere la miccia è stato un uomo italiano di 34 anni, sorpreso da una volante in strada intorno all’1.30 all’altezza di via Marco Simone non curante del coprifuoco. Intimato l’alt dalla polizia, l’automobilista ha però ingranato la marcia della sua Mini e si è dato alla fuga dando vita all’inseguimento. Una corsa spericolata con il fuggitivo che ha provato a seminare le volanti, tanto che nemmeno i colpi di pistola esplosi dagli agenti a scopo intimidatorio sono riusciti a fermarlo. La sua folle fuga è però terminata all’altezza della rotatoria del Centro Agroalimentare di via della Tenuta del Cavaliere con un incidente stradale fra il fuggitivo e le volanti.