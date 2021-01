OSTIA – Benvenuti (FI): “Vi sono responsabilità politiche e amministrative sulla ciclabile”

“Non c’è ombra di dubbio, la pista ciclabile sul lungomare di Ostia risulta illegittima”. Lo afferma in una nota Piergiorgio Benvenuti, responsabile della Consulta Ambiente di Forza Italia a Roma, il quale è tra i sostenitori della ciclabilità “ma – afferma – non realizzata con l’improvvisazione come è avvenuto ad Ostia, deviando linee del trasporto pubblico, impedendo l’uso delle colonnine di ricarica delle auto elettriche, non considerando le operazioni di raccolta dei rifiuti e soprattutto non considerando la mobilità per i soggetti disabili”.

Per Benvenuti,l’aver stravolto i parcheggi in quel modo ha reso pericolosa la viabilità con tanto di incidenti e soprattutto ha portato a un dispendio di risorse economiche e, soprattutto di soldi dei cittadini. “Ora chi ha sbagliato – ha detto – si deve assumere la responsabilità politica e amministrativa, dal Municipio all’Amministrazione guidata dalla Sindaca Raggi.

Roma ha necessità di soluzioni concrete ed adeguate –conclude Benvenuti- e questa della ciclabile di Ostia è l’ennesima dimostrazione di incompetenza e di mancanza di confronto e rispetto per i cittadini ed il territorio”.