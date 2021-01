PIAZZA VITTORIO – Degrado sulle strade, residenti esasperati. Veloccia (Lega): “Situazione fuori controllo”

“Sono ormai insostenibili le condizioni in cui versano i portici di piazza Vittorio: siamo al limite della rivolta dei cittadini e dei residenti. Escrementi, cibo lanciato, rischi igienici e sanitari (la maggior parte degli astanti è senza mascherina), degrado di ogni genere” Lo ha dichiarato in una nota Marco Veloccia, capogruppo lega nel I Municipio, commentando il degrado e la presenza costante fin dalle prime ore della mattina di senza fissa dimora ed extracomunitari. “In Municipio – ha aggiunto Veloccia – abbiamo già chiesto in Commissione l’istituzione di una task force che lavori in modo sinergico con AMA, Polizia Locale e il Dipartimento dei Servizi Sociali affinché si possa risolvere il problema programmando interventi a lungo raggio. Le vuote parole non servono a nessuno, occorre agire prontamente per tutelare il benessere cittadino e monumentale dell’intero quadrante Esquilino”.