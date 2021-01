Traffico, Roma resta nel podio delle peggiori d’Italia

Tom Tom ha analizzato il traffico in 416 città nel mondo e ha dimostrato come l’effetto provocato dalla pandemia abbia comportato una diminuzione del traffico globale, pari al 19%.

Anche a livello nazionale sono stati rilevati dei miglioramenti e rispetto al nel resto d’Europa c’è stato un calo del 20% contro una media del 16% nel vecchio continente.

Il traffico in tutte le città italiane è ovviamente diminuito e Roma non ha fatto eccezione, tanto che ad oggi la capitale del traffico italiano è Palermo, seguita da Genova.

Nonostante il miglioramento registrato, Tom Tom ha calcolato che nella Capitale c’è un livello di congestione ancora molto alto che si attesta al 27%. Significa che per percorrere una distanza, ad esempio di mezz’ora, si impiegano otto minuti in più di quelli che sarebbero stati necessari in assenza di traffico.

Inoltre, sebbene a Roma abbiamo riscontrato un miglioramento, questo va letto nel quadro di un cambiamento che ha risentito, in positivo, degli effetti della pandemia e che sarà difficile replicare in condizioni post pandemiche. Ne deriva che a meno che non si inizi una politica di forti restrizioni, la Capitale è destinata a rimanere una delle città più trafficate del Paese. Un primato a cui, molti romani, rinuncerebbero volentieri.