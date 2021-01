Intercettato cluster COVID all’Ospedale Grassi di Ostia

È stato intercettato un cluster COVID presso il reparto di medicina dell’ospedale Grassi che è stato prontamente gestito e che si trova sotto controllo.

Tutti i pazienti positivi sono paucisintomatici e sono stati trasferiti nella Medicina COVID dello stesso nosocomio. Sta partendo il processo di tracciamento per verificare gli eventuali contatti di tutti i positivi. Il reparto di Medicina al momento è interdetto, ma la Regione si sta attivando per recuperare alcuni posti di Medicina no-Covid per gestire questa emergenza. Seguirà poi la sanificazione di tutti i locali e i reparti coinvolti, che permetterà di riprendere il servizio a pieno regime.