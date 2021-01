Uiltrasporti Lazio denuncia assembramenti nelle rimesse Ama

La Uiltrasporti del Lazio denuncia in una lettera inviata all’amministratore unico di Ama, Stefano Zaghis, che gli operatori presso autorimesse ed officine lavorano «in palese difetto con quanto definito nei recenti Comitati tecnici e disciplinato da successive disposizioni» dell’azienda in materia di sicurezza sanitaria. La lettera, firmata dal sindacalista Alessandro Bonfigli della segreteria regionale di Uiltrasporti Lazio, ribadisce quindi «la necessità di un tempestivo intervento sui locali spogliatoi degli stabilimenti, zone ed autorimesse con particolare attenzione sullo scaglionamento degli accessi e» anche «sulla divisione e distinzione degli spazi» poichè «persiste nell’utilizzare gli stessi locali» le condizioni per «una mescolanza e assembramento assolutamente da evitare».