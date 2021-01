Raggi sotto accusa per gli assessori cacciati

Rimpasto di giunta, Sindaca sotto accusa: “E’ concentrata solo su campagna elettorale”.Critiche trasversali alla Sindaca per l’ennesimo licenziamento nella squadra di Palazzo Senatorio.L’annuncio dei nuovi assessori non è ancora stato ufficializzato. Per la formale promozione di Pietro Calabrese alla poltrona di vicesindaco e l’arrivo di Andrea Coia e Lorenza Fruci in Giunta, sembra solo questione di ore. La certezza, però, è che l’ennesimo rimpasto non è scivolato via inosservato.