Tentato furto nella notte al presidio sanitario di Fiumicino

Ignoti hanno fatto irruzione nella sede di Via Giorgio Giorgis, riuscendo a rubare solo un tablet. Tra le ipotesi quella di un atto vandalico. Nessun documento o medicinale risulta mancante. La Direzione Generale della Asl Roma 3 è in contatto con le forze dell'ordine che stanno indagando sull'accaduto

Ignoti hanno fatto irruzione la scorsa notte all’interno del presidio sanitario di Via Giorgio Giorgis a Fiumicino. Lo denuncia la Direzione Generale della Asl Roma 3. I fatti: dopo aver forzato tutte le porte i ladri hanno danneggiato gli arredi del TSMREE (Tutela Salute Mentale e Riabilitazione dell’ Età Evolutiva) e hanno cercato di aprire il frigorifero dei vaccini pediatrici, ma essendo dotato di un dispositivo di sicurezza elettronico, è stato impossibile aprirlo. I ladri, forse disturbati, si sarebbero dati alla fuga portando via un tablet privato all’interno di una stanza contenente altri computer. Nessun documento o medicinale risulta al momento rubato. Gli inquirenti pensano a un atto vandalico. I ladri prima di andar via, hanno aperto i rubinetti dei bagni riservati all’utenza. La Direzione Generale è in contatto con le forze dell’ordine che stanno indagando sull’accaduto.