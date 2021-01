Raggi, spero nel voto a Giugno: dare la parola ai cittadini

Virginia Raggi «crede e spera» che le prossime comunali si possano svolgere a giugno, «come da scadenza naturale del mandato». Secondo la sindaca di Roma è giusto dare «la parola ai cittadini». «Il voto? Dobbiamo separare il livello nazionale da quello amministrativo – ha risposto durante una diretta Fb -. A livello nazionale, spero nella soluzione della crisi di governo e confido nel presidente Mattarella: la pandemia ancora non è finita ed è fondamentale lavorare in modo serrato» tenendo conto anche delle «scadenze europee. Per quanto riguarda le amministrative credo e spero si possa votare a giugno