Asl Roma 3 – AL VIA DAL 1° FEBBRAIO LE PRENOTAZIONI PER LA POPOLAZIONE OVER 80: Ecco come e dove è possibile vaccinarsi

È possibile scegliere tra quattro sedi nel territorio della Asl Roma 3 a cui possono accedere tutti i nati nel 1941. Per prenotare è sufficiente il codice fiscale. Potranno prenotare la vaccinazione anche familiari o conoscenti, con il codice fiscale della persona interessata. La somministrazione dei vaccini avrà inizio l’8 febbraio

A partire dal 1° Febbraio, per le persone ultraottantenni, sarà possibile prenotare la vaccinazione anti SARS-COV-2 presso gli 85 punti vaccinali organizzati dalle strutture sanitarie.

Per il territorio della Asl Roma 3, sarà possibile vaccinarsi presso:

– Casal Bernocchi-Punto vaccinale Cilone

– Centro Prelievi San Camillo Forlanini

– IRCSS Spallanzani

– Punto vaccinale Majorana

Le persone interessate potranno prenotarsi presso il portale web del sito salutelazio all’indirizzo prenotavaccino-covid.regione. lazio.it, oppure telefonando al numero dedicato 06.164.161.841. Alle persone verrà offerto un appuntamento per la vaccinazione presso la sede prescelta, valida anche per la somministrazione della seconda dose del vaccino. Un SMS ricorderà l’appuntamento 72 ore prima.

Chi fosse impossibilitato a recarsi nelle sedi vaccinali per motivi accertati di non autosufficienza, potrà contattare il numero verde regionale 800118800 attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20. La Asl competente prenderà in carico la richiesta e programmerà la vaccinazione a domicilio, attraverso le unità vaccinali mobili e/o le USCAR.

Per prenotare è sufficiente il codice fiscale e scegliere il punto di somministrazione del vaccino con la prima data utile disponibile.