Covid, a Roma piazze isolate.

Chiusa Fontana di Trevi. Folla ad Ostia

Rione Monti, Centro Storico, Tridente, Trastevere, Pigneto, Ponte Milvio e piazza Bologna: 40 le persone sanzionate per aver violato le disposizioni anti contagio

Effetto san Valentino che dimentica il Covid. Da nord a sud le città hanno vissuto un’altra giornata di assembramenti per l’occasione della festa di san Valentino, il Carnevale e i saldi.

A Ventimiglia i francesi si sono riversati nei locali insieme ai molti liguri indifferenti ai divieti della ‘zona gialla’ scatenando l’ira del Questore: “una sconfitta”.

A Roma la polizia locale ha dovuto chiudere Fontana di Trevi; a Napoli folla sul lungomare, ristoranti in sold out e traffico in tilt nel centro.

Rione Monti, Centro Storico, Tridente, Trastevere, Pigneto, Ponte Milvio e piazza Bologna: 40 le persone sanzionate per aver violato le disposizioni anti contagio