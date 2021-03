8 MARZO – Bagnoregio abbatte il costo degli assorbenti

CIVITA DI BAGNOREGIO- Il Comune di Bagnoregio azzera il costo annuale degli assorbenti per le donne residenti. Un’azione decisa dall’amministrazione guidata dal sindaco Luca Profili, che ha avuto il suo centro nella componente femminile della maggioranza. Una misura che arriva a pochi giorni dall’8 marzo, festa della donna. “Quest’anno a Bagnoregio ci sarà una ragione più concreta per festeggiare – commenta il primo cittadino -. Non so se avrò mai una bambina, ma se succederà voglio essere fiero di raccontarle che suo padre ha contribuito, insieme ad un gruppo di persone giuste, a rendere uguali, nel nostro piccolo, i diritti delle donne nel nostro paese. Un provvedimento che si aggiunge alla mensa e lo scuolabus gratuiti, al bonus bebè dello scorso anno. La nostra è l’idea di un paese che possa essere davvero di tutti e per tutti”. Nel prossimo bilancio saranno previste le risorse necessarie a coprire le spese per l’acquisto degli assorbenti igienici per tutte le donne residenti sul territorio comunale. La cifra prevista sarà di euro 50, calcolata sulla spesa media annua che una donna è costretta a sostenere. Bagnoregio diventerà, quindi, il primo ed unico comune in Italia ad abbattere totalmente il costo degli assorbenti.

Wanda Cherubini