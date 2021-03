Asl Roma 3 – La morte dell’infermiere al Grassi: Il cordoglio del direttore generale Marta Branca

Il neo Direttore Generale della Asl Roma 3, Marta Branca, esprime cordoglio e costernazione per la scomparsa, a causa del Covid, del collega infermiere Raffaele Zagaria, che lavorava all’ospedale Grassi di Ostia. Lo ha fatto in una lettera inviata a tutti i dipendenti della Asl: «Raffaele era giovane – non aveva ancora 40 anni – e lavorava nell’Unità Operativa di Medicina – scrive – Io non ho avuto la fortuna di conoscerlo ma mi hanno raccontato che era un professionista competente e disponibile, un amico generoso, un marito premuroso e un padre presente e affettuoso. Quando accadono queste tragedie, si rimane costernati e demoralizzati. Si ha la sensazione di essere impotenti e anche chi vive quotidianamente a contatto con persone ammalate, alcune delle quali non ce la fanno, non riesce ad accettare la realtà». «Per la sua famiglia e per i suoi amici e colleghi più vicini nulla sarà come prima. Ma è proprio in questi momenti che la forza del gruppo si fa sentire ed è capace di alleviare la sofferenza, la solitudine e la frustrazione. Ora è il momento di dimostrare lo spirito di una squadra compatta che non si lascia spezzare dallo scoraggiamento ma che è capace di sostenere la moglie di Raffaele e nostra collega Pasqualina, alla quale voglio mandare da parte di tutti un pensiero sentito e sincero di vicinanza e affetto. Sono davvero onorata di lavorare insieme a voi», conclude la Dott.ssa Marta Branca.