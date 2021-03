VENDITE ON LINE? EVERGREEN LIFE PRODUCTS SPINGE L’ACCELERATORE SUL NETWORK MARKETING

In un periodo di crisi nazionale, in cui molte persone sono alla ricerca di un lavoro o di soluzioni integrative, per chi desidera crearsi una nuova professione nel mondo della vendita diretta l’opportunità è offerta da Evergreen Life Products.

L’azienda – che commercializza prodotti per il benessere della persona a base di OLIVUM®, il suo brevettato Infuso di Foglie d’Olivo – cresce attraverso l’espandersi di una rete distributiva sul territorio basata sul Network Marketing.

Nel 2020, un anno difficile per l’economia globale, l’azienda ha visto un incremento del 5% della sua rete distributiva, che ha comportato il più 4% del fatturato rispetto all’anno precedente.

“Le nuove modalità di lavoro da remoto dell’ultimo anno ci hanno spinto ad implementare le nostre strategie distributive e commerciali – dichiara Luigi Pesle, Vice Presidente Evergreen Life Products (nella foto con Claudia Pesle, Direttore Generale dell’azienda) – abbiamo circa 20 mila Incaricati di Vendita indipendenti, di cui 5 mila costantemente operativi. Il business degli integratori alimentari registra trend di crescita continua con il conseguente aumento degli ordini, mentre l’opportunità offerta dal Network Marketing diventa la migliore occasione professionale, in un momento storico come quello che stiamo vivendo”.

Un trend in continua crescita, quello della Vendita Diretta, basti pensare che nei primi nove mesi del 2020, il numero degli Incaricati alle Vendite delle aziende associate ad AVEDISCO (Associazione Vendite Dirette Servizio Consumatori) – di cui Evergreen Life Products fa parte – ha registrato oltre 44 mila nuovi ingressi, attestandosi alle 285.752 unità, con una crescita del fatturato che supera i 478 milioni di euro. A livello europeo l’Italia si colloca al quarto posto per fatturato globale nel settore della vendita diretta e al 13° posto nel mondo con oltre 15 milioni di Incaricati alle Vendite in tutta Europa, di cui l’84% è costituito da donne (fonte: dati 2019 AVEDISCO/Seldia). Una quota rosa particolarmente elevata, in un momento in cui la cronaca riporta statistiche preoccupanti per l’occupazione femminile nel nostro paese.

Una crescita costante, che nasce dalla necessità e dal desiderio delle persone di reinventarsi una professione, in tempi di pandemia, costruendo il proprio futuro professionale su due elementi chiave: da una parte un prodotto di alta qualità, che offre una vasta gamma di referenze, all’altezza delle richieste di mercato e in grado di soddisfare i clienti più esigenti; dall’altra la valorizzazione della propria professionalità e credibilità in grado di coinvolgere le proprie conoscenze e relazioni, il proprio network di contatti.

Un processo di crescita personale e professionale, attraverso il quale Evergreen Life Products accompagna i propri Incaricati di Vendita.

“Passione, entusiasmo, interazione e serietà, sono ingredienti che fanno la differenza, per chi decide di entrare nel mondo Evergreen Life; il passaparola per noi è chiave non solo per farci conoscere ma anche per fidelizzare i nostri clienti. – afferma Claudia Pesle, Direttore Generale Evergreen Life Products – Stiamo utilizzano modalità digitali per incontrare e formare i nostri collaboratori, per esempio attraverso il nostro progetto di podcast (https://anchor.fm/evergreen-life-products), vere e proprie pillole di informazione e approfondimento sui prodotti, e attraverso attività di formazione in “virtual reality” con i corsi in diretta da uno studio televisivo”.

Nonostante la situazione economica nazionale, l’azienda conferma le previsioni di crescita a doppia cifra dei ricavi anche nel 2021, puntando in particolare su Veneto, Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Abruzzo.

CHI SIAMO

Evergreen Life Products, fondata a San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine nel 2011, è l’azienda friulana di Network Marketing che per prima in Italia si è specializzata nella produzione e commercializzazione di integratori alimentari e prodotti per la cura della persona, degli animali e della casa a base di OLIVUM®, il brevettato Infuso di Foglie d’Olivo, nato dall’intuito del fondatore Livio Pesle. Prodotto di punta dell’azienda è Olife, l’integratore alimentare costituito per il 93% da OLIVUM®.

Evergreen Life Products, associata Avedisco (Associazione Vendite Dirette Servizio Consumatori), con sedi anche in Spagna, USA, Russia, Austria ed è presente in Italia e opera in Francia, Romania, Bulgaria e Germania.

Con Evergreen Life Academy la formazione continua è in primo piano, corsi e presentazioni per la rete degli Incaricati di Vendita indipendenti attivi sul territorio nazionale.

Ad aprile 2014 è nata Evergreen Life Foundation Onlus, l’associazione di solidarietà sociale a favore di giovani meritevoli che si distinguono nello sport, nella scuola e nelle discipline artistiche.