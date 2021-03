Da martedì nel Lazio si torna a scuola

L’annuncio su facebook del presidente della regione Lazio se saranno confermati i dati che ad oggi presentano per il Lazio indicatori da zona arancione

“In riunione con l’Unità Covid Regione Lazio. Da martedì nel Lazio, se zona arancione, ripartono le scuole in presenza: asili, elementari e medie. Dopo Pasqua potranno riaprire le superiori, garantendo agli studenti di fare il tampone rapido gratuito e senza certificato medico in tutti i drive in della regione scuola sicura”, così oggi su facebook il presidente della Regione Lazio anticipa la decisone che sarà presa a partire dalla prossima settimana qualora, come le previsioni sembrano indicare, il Lazio passerà da rosso e arancione