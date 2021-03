Morta Maddalena Urbani,

figlia del medico vittima della Sars

Il ricordo dell'Aicu: "La morte è la curva della strada'. Lutto si apra alla speranza"

Sarà l’autopsia a stabile le cause del decesso di Maddalena Urbani, figlia 21enne del medico-eroe Carlo morto esattamente 18 anni fa di Sars. La giovane è stata trovata senza vita ieri in un appartamento in zona Cassia a Roma: si ipotizza una overdose di eroina; arrestato un pusher siriano. Oggi nelle Marche è la prima Giornata dei camici bianchi in memoria di Carlo Urbani.

«L’Aicu (Associzione Italiana Carlo Urbani) si stringe attorno alla famiglia Urbani per la tragedia che l’ha colpita, e con lei l’associazione tutta che dalla famiglia è stata fondata». Così l’Aicu ricorda Maddalena Urbani, la figlia del medico vittima della Sars che aveva individuato come nuova patologia, morta a Roma. «In questo momento di grande dolore Aicu fa proprie le frasi scelte per il saluto a Maddalena, ispirate a una poesia di Pessoa: ‘La morte è la curva della strada, morire è solo non essere visto. Se ascolto, sento i tuoi passi esistere come io esisto. La terra è fatta di cielo. Mai nessuno s’è smarrito. Tutto è verità e passaggiò. Maddy – si legge in una nota – non è riuscita a superare un’altra grande tragedia familiare, accaduta 18 anni fa, proprio in questi giorni. Crediamo tuttavia nelle ragioni del lutto che si apre alla vita e alla speranza. Sarà anche questo un motivo di maggiore impegno di quanti hanno voluto e continueranno a voler loro bene»