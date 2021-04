PIAZZA DEL POPOLO – Venerdì si dona il sangue per donare una speranza

Venerdì 16 Aprile 2021 Croce Rossa Italiana, l’ordine Militare Costantiniano di San Giorgio, l’Associazione Italiana Sicurezza Sussidiaria e l’associazione Eureca, organizzano a partire dalle ore 7,30 una raccolta di sangue a Piazza del Popolo a Roma.

Donare il sangue è molto importante per garantirne una continua disponibilità, una garanzia che sempre e per chiunque ci sarà il sangue giusto e disponibile ad essere trasfuso in caso di occorrenza.

Cosa occorre per donare il sangue?

Avere un età compresa tra i 18 e 65 anni

Pesare minimo 50 kg

Essere a digiuno da 8 ore (sono permessi thè, caffè e succhi di frutta)

Avere con sé un documento di riconoscimento

Avere con sé il codice fiscale

In caso di dubbi o domande tecniche

infosangue@criroma.org

Dona ora, dona in sicurezza, ricorda che gli spostamenti per donare sono consentiti.