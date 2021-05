Giò di Tonno, Vittorio Matteucci e Graziano Galatone presentano il progetto “Musicall” a “I Fatti Vostri” su Rai 2

Gli artisti Giò di Tonno, Vittorio Matteucci e Graziano Galatone saranno ospiti della puntata del programma “I Fatti Vostri” di Giancarlo Magalli su Rai 2, mercoledì 26 maggio dalle ore 11:00. L’appuntamento è l’occasione per presentare in anteprima il progetto teatrale “Musicall”, ovvero un grande contenitore con tutto il meglio dei musical e delle colonne sonore più famose di tutti i tempi. Un viaggio tra teatro e musica, che spazia da “La dolce vita” di Federico Fellini a “Notre Dame de Paris” con le musiche di Riccardo Cocciante.

Uno show che unisce le melodie più tradizionali all’arrangiamento in stile anglosassone, dal mitico teatro di Broadway al West End, dal Teatro Sistina al Teatro Arcimboldi, dal Teatro Rossetti al Teatro Verdi, dal Teatro Petruzzelli al Teatro Massimo. Un format con il quale i tre artisti fondono immagini e musica, interpretando con uno stile del tutto personale le colonne sonore che hanno reso immortali i film e le opere di Federico Fellini, Tornatore o del grande regista teatrale Pietro Garinei, o altri che hanno reso iconici attori come Charlie Chaplin, Robert De Niro, Robin Williams, Al Pacino, Roberto Benigni. O ancora prendendo ispirazione dal compositore Leonard Bernstein o dal gigante della letteratura francese Victor Hugo. Da qui il nome “Musicall”: uno spettacolo che unisce il mondo del musical in maniera completa, arricchito inoltre da una serie di racconti di vite vissute sui palchi di tutto il mondo, con tanti aneddoti fuori scena che Di Tonno, Matteucci e Galatone non mancheranno di raccontare, frutto dei tantissimi tour trascorsi insieme.

Tre grandi voci accompagnate dall’Orchestra Ritmica Sinfonica Italiana, diretta dal Maestro Diego Basso, per un tuffo nelle melodie evergreen del passato e del presente, che sono rimaste indelebili per il grande pubblico. “Musicall” approderà questa estate nelle principali località italiane portando con sé non solo la bellezza scaturita dal mix di arte, spettacolo e musica, ma soprattutto darà un bel segnale di ripartenza che vede nuovamente il pubblico dal vivo protagonista, un ritrovarsi nel segno dell’aggregazione e socializzazione che tanto ci è mancata in questo periodo. E non c’era modo migliore per ricominciare!

Debutto dello spettacolo il 2 luglio 2021 al Teatro Rossetti di Trieste.