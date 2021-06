Enrico Michetti è il candidato del centro destra

Farà ticket con Simonetta Matone, che sarà vice sindaco in caso di vittoria

Il centrodestra ha ufficialmente un candidato a Roma. Si tratta di Enrico Michetti, professore e speaker radiofonico a Radio Radio. L’annuncio in un comunicato di tutto il centrodestra. “Piena sintonia nel centrodestra che ha scelto Enrico Michetti candidato sindaco per Roma Capitale, in ticket con Simonetta Matone che sarà prosindaco. Paolo Damilano è il candidato sindaco a Torino. Entro la settimana sarà ufficializzata la candidatura per la regione Calabria”. Avvocato, professore di Diritto degli enti locali presso l’Università di Cassino, direttore de La gazzetta amministrativa, al grande pubblico romano è noto per una rubrica su RadioRadio dove commenta l’attualità. Nel corso della sua attività professionale ha affiancato molti sindaci di centrodestra. E proprio in questo contesto è riuscito a farsi apprezzare dagli ambienti di Fratelli d’Italia. Nelle scorse settimane gli endorsment di Giorgia Meloni che è riuscita a convincere gli alleati a convergere su di lui, forte anche di sondaggi.

Simonetta Matone avrebbe potuto diventare candidata del centrodestra alla Regione Lazio nel 2013 e candidata sindaca di Roma nel 2016. Nel primo caso le è stato preferito Alfio Marchini e nel secondo Francesco Storace. Volto noto al pubblico di ‘Porta a Porta’, il suo nome è sempre saltato fuori quando la destra era alla ricerca di candidature civiche, al di fuori dei partiti. Questa volta sarà della partita alle elezioni comunali di Roma a settembre. La sua è una carriera importante. Nel 1987 è nominata capo della Segreteria del ministro della Giustizia socialista Giuliano Vassalli. Dopo aver ricoperto incarichi di governo con le ministre Mara Carfagna, Paola Severino e Annamaria Cancellieri, Matone è diventata nel 2015 sostituto procuratore generale alla Corte d’appello di Roma. Nata a Roma nel 1953, è sposata e ha tre figli. Per 17 anni è stata pm per il Tribunale dei Minori.