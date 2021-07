Sanità, la Regione investe

Settanta milioni di euro ricavati da utili di esercizi. Gli interventi principali riguarderanno il nuovo ospedale della Tiburtina, il nuovo ospedale di Rieti e l’adeguamento sismico del Belcolle di Viterbo

gareIl presidente della Regione, Nicola Zingaretti, annuncia in una nota il via libera della Giunta regionale alla delibera del piano di investimenti in ambito sanitario, utilizzando gli utili di esercizio del 2020. Si tratta di interventi pari a 69.768.650 euro. Tra gli interventi principali vi sono: la progettazione definitiva ed esecutiva del Nuovo Ospedale della Tiburtina (8.733.000 euro); gli studi di fattibilità per il nuovo ospedale di Rieti e per l’adeguamento sismico dell’Ospedale di Belcolle (Viterbo); i lavori per la nuova Casa della Salute nel quartiere di Pietralata a Roma (2.360.000 euro); due nuove Rsa pubbliche nella Provincia di Latina a Sezze e Gaeta (oltre 6 milioni di euro). È previsto inoltre il potenziamento degli ospedali di Velletri, con il più grande intervento su quel presidio dalla sua costituzione (pari a oltre 27 milioni) e il potenziamento del Presidio di Marino, compresa l’acquisizione di nuove tecnologie (10 milioni). Infine, sono previsti interventi di ammodernamento tecnologico all’azienda ospedaliera San Camillo, per la tomoterapia (7,7 milioni); al San Filippo Neri per l’acquisizione di un acceleratore lineare per radioterapia (2.100.000 euro) e all’Ifo Regina Elena per l’acquisizione di due acceleratori lineari (4.200.000 euro).

“Con il piano approvato in Giunta – prosegue il governatore – progettiamo nuovi ospedali, come quelli della Tiburtina e di Rieti, rafforziamo quelli esistenti, come Belcolle, e apriamo nuove strutture nei territori, Case della Salute e Rsa pubbliche. Nuove risorse che si integrano con quelle già pianificate per le tecnologie e sanità digitale e con i grandi investimenti previsti dal Pnrr. Il Covid ci ha mostrato l’esigenza di puntare sula sanità pubblica. Noi siamo pronti”, conclude Zingaretti.

Per l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato “questo piano di investimenti è particolarmente rilevante, poiché dà l’avvio alla progettazione di due nuove strutture ospedaliere nella nostra regione: il nuovo ospedale della Tiburtina nel quadrante Tivoli-Guidonia (nei pressi della stazione ferroviaria Tivoli Terme) e il nuovo ospedale di Rieti. Inoltre interventi mai avvenuti prima per l’ospedale di Velletri. Particolarmente rilevanti la Casa della Salute di Pietralata e le due Rsa nel Sud pontino”.