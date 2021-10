Nobel della Fisica a Giorgio Parisi

Nobel per la Fisica 2021 è stato assegnato all’italiano Giorgio Parisi, fisico teorico dell’Università Sapienza di Roma e dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e vicepresidente dell’Accademia dei Lincei. Parisi è stato premiato per le sue ricerche sui sistemi complessi. Il premio anche a Syukuro Manabe e Klaus Hasselmann, che hanno avuto il riconoscimento per le loro ricerche su modelli climatici e il riscaldamento globale. ‘Una giornata storica per l’Italià, dice la ministra della Ricerca Messa. ‘Sono felice, non me lo aspettavò, le prime parole del ricercatore italiano