Affitti e bollette rappresentano il 43% delle spese degli italiani: è il dato più alto dal 1995

Non c’è alcun dubbio sul fatto che l’Italia dovrà convivere con gli effetti del Covid per diverso tempo, in special modo se si fa riferimento alle conseguenze economiche causate dalla pandemia. Questo significa che qualsiasi spesa dovrà essere valutata con cura per evitare di mettere a rischio il budget familiare, e di conseguenza occorrerà fare attenzione soprattutto alle bollette: gli importi relativi alle utenze sono infatti cresciuti sensibilmente a causa delle nuove routine lavorative legate allo smart working, con un impatto negativo sulle uscite mensili.

I dati della ricerca pubblicata da Confcommercio

Le chiamano spese obbligate, e si tratta di un pacchetto di costi fissi mensili che ogni famiglia deve tenere sempre in considerazione; si fa riferimento alle già citate bollette, insieme ad altre spese come l’affitto dell’immobile o alla rata del mutuo, per esempio. Stando ad una recente ricerca pubblicata da Confcommercio, queste spese impattano sul 43% dei costi annui, con un importo complessivo superiore ai 4mila euro (il dato più alto dal 1995).

Si tratta della voce di spesa più alta in assoluto, di poco superiore anche ai consumi legati all’acquisto di generi alimentari. Ad ogni modo, con le giuste accortezze è possibile abbassare gli importi, specialmente per quanto riguarda le spese in bolletta, dato che esistono diverse soluzioni pratiche che sono alla portata di tutti.

I consigli per risparmiare sui consumi in casa

Come anticipato, le bollette impattano molto sul budget familiare annuo, specialmente quelle legate alla luce e al gas, anche per via dei recenti aumenti imposti dall’ARERA , diretta conseguenza della ripresa del mercato energetico. In ogni caso, le soluzioni non mancano di certo e ci sono tantissimi consigli pratici per tagliare le spese da seguire con facilità: è ad esempio possibile utilizzare la domotica per automatizzare certi impianti e per risparmiare energia, come per i sistemi di illuminazione che si accendono e si spengono in base alla presenza umana.

Bisogna poi fare attenzione agli elettrodomestici, e nello specifico al loro utilizzo e alla loro classe energetica. Il mercato propone diversi apparecchi eco, con classe energetica A+++, da preferire agli elettrodomestici vecchi e obsoleti, perché consumano meno energia. Fra i suggerimenti classici troviamo lo spegnimento dei dispositivi per evitare lo stand by (che consuma elettricità inutilmente), e l’uso delle lampadine a risparmio energetico. Ritornando agli elettrodomestici, apparecchi come le lavatrici e i frigoriferi richiedono una manutenzione continua ed un uso intelligente, dato che consumano molta energia.

Altre spese importanti riguardo il consumo di energia sono legate alla linea internet domestica. Nella maggior parte dei casi, le famiglie italiane tendono a non spegnere mai il modem wifi per garantirsi una connessione costante, tuttavia questo processo comporta dei costi, che sommati all’importo mensile per l’abbonamento internet possono incidere in modo significativo sulla bolletta. Anche in questo caso esistono delle soluzioni per dimezzare i costi alla radice, come ad esempio confrontare le migliori offerte di internet per la casa tra quelle proposte da alcuni provider presenti online . Si tratta di un passaggio davvero semplice da effettuare e che può portare vantaggi notevoli sul lungo termine.