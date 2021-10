Mercato immobiliare romano: trend del 2021 e consigli utili

Il mercato immobiliare della Capitale è dinamico ma anche piuttosto complesso, considerando che si parla di una delle città turistiche più gettonate al mondo. Un fattore che ovviamente impatta sui prezzi degli immobili, sia per quel che riguarda gli affitti sia se si fa riferimento agli acquisti. Vediamo quindi dove conviene acquistare casa nel 2021 a Roma.

Il mercato immobiliare romano nel 2021

La pandemia ha modificato moltissimi aspetti della società moderna, e anche il mercato immobiliare è stato coinvolto in questa rivoluzione. Si può affermare che la “mappa della convenienza” è stata modificata in modo radicale, e che le zone dove i prezzi risultano più abbordabili sono cambiate, proprio come le necessità di chi cerca casa a Roma. Chi è in procinto di comprare o affittare casa, infatti, cerca sempre più frequentemente degli immobili ampi e con terrazzo , giardino oppure in prossimità di spazi verdi, e in questo la pandemia ha avuto sicuramente un grande impatto.



Considerando l’aspetto economico, cosa implica acquistare una casa di questo tipo? Stando alle analisi degli esperti di settore, i dati relativi ai costi delle case a Roma hanno messo a registro, nei primi tre mesi del 2021, un leggero calo dei prezzi al metro quadro delle case romane. Si tratta però di una media, non di una regola, in quanto in alcuni quartieri il prezzo sembra essere aumentato e non di poco, come nel caso di Colli Albani, Ponte Mammolo, Tor Cervara e San Basilio.

Consigli utili pre e post acquisto

Esistono alcune accortezze e alcuni consigli che potrebbero rivelarsi molto utili per chi è alla ricerca di una casa. Per prima cosa, è importante trovare un immobile in grado di coniugare due aspetti: le esigenze a livello di budget e le preferenze riguardo alla zona in cui si vuole abitare, tenendo sempre conto non solo delle caratteristiche estetiche ma anche di quelle funzionali. Potrebbe rivelarsi utile anche richiedere una valutazione dell’immobile da parte di un esperto, così da poter poi contrattare sul prezzo partendo da un valore congruo.