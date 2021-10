Serie A: Tocca a Lazio Inter

Archiviata la pausa per le nazionali, oggi la serie A torna in campo con le prime tre gare dell’8/a giornata. Ad aprire il programma, alle 15, sarà Spezia-Salernitana, mentre alle 18 i riflettori saranno accesi sull’Olimpico per il big-match Lazio-Inter. In serata, alle 20:45, il Milan contro il Verona andrà a caccia dei tre punti che potrebbero consentirgli di salire temporaneamente in testa alla classifica in attesa del Napoli, impegnato domani in casa contro il Torino.