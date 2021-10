Shoah, Meloni su Twitter: doveroso ricordare l’orrore nazifascista

“Il 16 ottobre del 1943, 1.022 tra uomini, donne e bambini vennero deportati dal ghetto ebraico di Roma dalla furia nazifascista. Sopravvissero solo in 16. Ricordare questo orrore, il momento più basso della storia d’Italia, è un dovere di ogni italiano. Mai più questo odio”. Lo scrive su Twitter la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, nel 78esimo anniversario del rastrellamento nella Capitale. Slittata, intanto, la visita della delegazione di FdI al ghetto di Roma per “ragioni di opportunità”.

Slittata la visita della delegazione di FdI al ghetto di Roma. I rappresentanti di Fratelli d’Italia, capitanati dalla leader Giorgia Meloni, avrebbero voluto deporre una corona di fiori in ricordo delle vittime del rastrellamento nazifascista del 16 ottobre 1943. Ma, alla fine, in seguito a una telefonata tra la stessa Meloni e la presidente della comunità ebraica romana Ruth Dureghello, si è deciso di posticipare l’iniziativa. All’interno della Comunità, infatti, non tutti erano d’accordo nell’accogliere questa testimonianza alla vigilia delle elezioni. E il partito di Meloni si è adeguato.