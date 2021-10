La Roma non vince con la Juventus, gol firmato da Keane

In una combattutissima gara allo Stadium, la Juventus è riuscita ad avere la meglio sulla Roma per 1-0, grazie al gol firmato da Keane. I giallorossi falliscono un rigore con Veretout, ma è polemica tra Mourinho e Orsato. Il tecnico voleva il vantaggio sul fallo da rigore, ma l’arbitro ha replicato spiegando che sul penalty la norma non viene applicata. Per i bianconeri si tratta del quarto successo consecutivo. Il Napoli è tornato in testa alla classifica grazie alla vittoria sul Torino. Oggi si chiude l’ottava giornata con Venezia-Fiorentina