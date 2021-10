Gualtieri è il sindaco di Roma, Bonaccorsi al I Municipio

Il neosindaco: ”Inizia un lavoro di straordinaria intensità per rilanciare Roma, per farla funzionare e farla crescere. Ce la metterò tutta

“Onorato per la fiducia, sarò il sindaco di tutti. Inizia un lavoro di straordinaria intensità per rilanciare Roma”. Le prime parole del neo sindaco Roberto Gualtieri che ha ringraziato i romani per la fiducia accordatagli. “Ringrazio quelli che mi hanno votato, quelli che non mi hanno votato e quelli che non sono andati a votare. Sarò il sindaco di tutti, di tutta la città” ha sottolineato. “Dobbiamo lavorare perché si superi e si riduca l’astensionismo”. Il ringraziamento è andato anche a Enrico Michetti “per il confronto civile”, a Carlo Calenda “per il contributo di idee” e alla sindaca uscente Virginia Raggi “per l’impegno e il lavoro fatto in questi anni”. Ha poi detto: ”Inizia un lavoro di straordinaria intensità per rilanciare Roma, per farla funzionare e farla crescere. Ce la metterò tutta. E’ tempo di realizzare un grande patto. Chiedo a tutte le forze della città di unirsi a noi per una grande stagione di rilancio di Roma”. Per quanto riguarda la squadra ha risposto: “Sarà una squadra di grande qualità, ci stiamo lavorando e la comunicheremo. Noi vogliamo ripulire questa città, farla ripartire, mettere a terra le risorse, costruire un’amministrazione efficiente come i romani meritano”. Il neo sindaco ha ringraziato poi il segretario del Pd Enrico Letta per la “guida giusta”: “Enrico sarà la sorpresa dei prossimi anni”.

La vittoria di Gualtieri ha fatto da traino alla vittoria della dem Lorenza Bonaccorsi (centrosinistra) che doppia Lorenzo Maria Santonocito (centrodestra): 38.417 voti (65.92%) a 19.857 (34.08%).

Bonaccorsi, classe ’68, è laureata in Storia economica all’università di Milano, ha svolto diversi incarichi dirigenziali nella Regione Lazio, dal 2013 al 2018 è stata deputata della Repubblica. Il punto più alto della carriera politica l’ha toccato nel 2019 quando è diventata sottosegretaria del ministero per i Beni e le attività culturali nel governo Conte II.