Le Acli Provinciali di Latina presentano LavoraMente: per stare dalla parte delle persone

Giovedi 21 ottobre alle ore 18,00 le ACLI Provinciali di Latina presenteranno il nuovo sportello dedicato alle persone denominato “LavoraMente”.

Uno sportello composito e articolato che prevede l’assistenza e l’orientamento ai lavoratori e a tutti i cittadini, sia in presenza che in versione online a distanza.

Tra le funzioni l’orientamento istituzionale e burocratico, quello giuridico e amministrativo, ma ecco la novità l’ascolto psicologico, sia per i singoli e in incontri di gruppo.

Funzione questa in convenzione.

La prima presentazione si avrà giovedì prossimo a Latina, presso il locale “Lavori in Corso” e prevede un aperitivo sociale con intervista.

A seguire, il 27 ottobre ad Aprilia, e poi a Fondi.

La serata di giovedì sarà condotta dalla giornalista Stefania Ferrara che intervisterà quattro professioniste impegnate nello sportello: le psicologhe Federica Rosso e Giulia Scorziello, la cauncelor Stefania Donninelli e l’avvocato Maria Cristina Di Pofi.

Una intervista animata, che sarà introdotta dal saluto del Direttore delle ACLI Provinciali di Latina Nicola Tavoletta, e verrà anche trasmessa online tramite i social.

Le ACLI hanno voluto mettere in campo funzioni integrative coinvolgendo esperti giovani, ma collaudati, per affrontare le esigenze emerse in questa fase storica molto delicata e l’elaborazione di questo sportello è una risposta.