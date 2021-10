BOMARZO – 2 giorni con ANPCI

Si è conclusa la 2 giorni ANPCI a Bomarzo.

Nella prima giornata al Parco dei Mostri dove sono state accolte le autorità dalla Banda musicale Polimartyum, I rappresentanti dei 5 Rioni e le classi delle scuole primaria e secondaria. Successivamente all’esecuzione dell’inno Italiano si sono aperti i lavori con i saluti del Sindaco Marco Perniconi, il quale oltre al saluto di benvenuto alle autorità e a tutti i presenti, ha trattato il tema della discussione, incentrata sui ‘Piccoli Comuni ai tempi del Coronavirus’.Oltre alla Pres. Franca Biglio, alla quale vanno i ringraziamenti dell’autorità comunale, hanno partecipato al dibattito oltre 100 sindaci interessati provenienti da tutta Italia e personalità del calibro del Prof. Vaia, del Senatore Marco Perosino, moderatore dell’evento, il Gen. Carmelo Burgio il Colonnello Antonazzo e alcuni rappresentanti locali tra i quali, i Consiglieri regionali On. Avenali, On. Mattia e De Vito. Inoltre, c’è stato l’intervento via streaming del Dott. Bertolaso e del Presidente Regione Piemonte Cirio.

I ringraziamenti sono andati inoltre alla Provincia Di Viterbo e la Camera dei Deputati per il patrocinio concesso alla manifestazione. All’assemblea sono arrivati i saluti dei Ministri Gelmini, Bianco, Giorgetti, Orlando e del sottosegretario Gava. Hanno portato un saluto alla Presidente Biglio anche l’assessore Regionale Troncarelli ed il Consigliere Regionale Panunzi.

Nella seconda giornata svoltasi in 2 tempi il primo nella mattina nella Frazione di Mugnano in Teverina, dove sono stati presentati i piani operativi. Oltre alla presentazione delle Comunità energetiche, la fibra nei piccoli Comuni, l’informatizzazione per gli enti, l’istituzione del Primo Premio letterario ANPCI e la mia proposta dell’istituzione del marchio DE. CO. per tutti i prodotti tipici dei piccoli Comuni italiani.

Nella serata a conclusione della due giorni nella Sala delle feste di Palazzo Orsini si è celebrata la cerimonia di consegna della chiave dei Piccoli Comuni dal Comune di Inverno Monteleone,presente con il Sindaco Enrico Vignati, al Sindaco del Comune di Bomarzo Marco Perniconi che la custodira’ per un anno, il tutto si è svolto con la presenza della Presidente Nazionale ANPCI Franca Biglio.